Adli Tıp Kurumu, İnan Kıraç'la ilgili raporunu tamamladı

AA

Sosyetinin ikinci baharı gündem olamaya devam ediyor..

Geçtiğimiz yıl yaşanan olayda, Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya'yla gizli bir nikahla dünyaevine girmişti.

Kıraç'ın Emine Alangoya ile evlenmesinin ardından kızı İpek Kıraç, İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulunarak babasının evliliğinin iptalini istemişti.

HEYET ÖNÜNE ÇIKMASINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, bunun üzerine İnan Kıraç'ın akli melekelerinin yerinde olup olmadığına karar verilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine hükmetti.

Adli Tıp Kurumu, 5 Şubat'ta İnan Kıraç'ın heyet önüne çıkmasına karar verdi.

İnan Kıraç da aynı gün Kıraça Holding'in Genel Kurul toplantısı olduğu gerekçesiyle mahkemeye mazeret dilekçesi sundu.

5 Şubat'taki Adli Tıp Kurumu'ndaki heyet incelemesine gösterdiği mazeretten ötürü çıkmayan İnan Kıraç'ın heyet karşısına çıkacağı tarih, 26 Şubat olarak belirlendi.

ADLİ TIP KURUMU'NCA RAPOR HAZIRLANDI

Mahkemenin, dava kapsamında İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesi kararı üzerine, Kıraç, Adli Tıp Kurumu'na giderek muayene oldu.

Adli Tıp Kurumun'ca hazırlanan rapor, mahkemeye gönderildi.

FİİLİ EHLİYETİNİN YERİNDE OLMADIĞI BELİRLENDİ

Yeni gelişmede ise, söz konusu raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği bildirildi.