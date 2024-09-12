Adli Tıp Kurumu: Narin'in vücudunda başka DNA'ya rastlanmadı Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun ön raporuna göre, Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı.

AA & Ensonhaber

Diyarbakır'da hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne dair gizem hala çözülemedi.

21 Ağustos'ta kaybolan küçük Narin'in, 19 gün süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise tüm hızıyla devam ediyor.

FARKLI BİR DNA İZİNE RASTLANMADI

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı ön rapora göre, Narin'in üzerinde başka birine ait herhangi bir DNA izine rastlanmadığı bildirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli bu sabah adliyeye getirildi. Şüpheliler, adliye binası önünde bekleyen gazeteciler tarafından görüntülendi.

15 ŞÜPHELİNİN SORGUSU BİTTİ

Şu ana kadar 15 şüphelinin ifadeleri alınmış durumda. Bu kişiler arasında anne Yüksel Güran ve baba Arif Güran da yer alıyor. Diğer şüphelilerin sorguları ise devam etmekte.

ŞÜPHELİ 22 KİŞİ ARASINDA KİMLER VAR?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların kimlikleri netleşti.

22 şüpheli arasında Narin’in babası Arif Güran, annesi Yüksel Güran, daha önce kolundaki ısırık izi nedeniyle gözaltına alınıp bırakılan 18 yaşındaki ağabey E.G. de bulunuyor.

Gözaltında amcalar Ö.F.G. (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40), H.İ.G. de var.

Narin’in amca oğulları U.G. (24) ve O.G. (23) ile amca kızları M.G. (15) ve B.G. (19) de gözaltında bulunan isimler arasında yer alıyor.

Narin’in kuzeninin oğlu D.G. (22), yengeleri M.G. (46) ve M.G. (39), halası A.K. (40), eniştesi M.Ş. de adliyeye sevk edildi.

22 kişi arasında Salim Güran’ın işçileri Ö.Y. ve M.S. (40) ile işçinin 15 yaşındaki oğlu ile M.K. (23)’nin de olduğu öğrenildi.

İTİRAFÇI TUTUKLANDI, İMAM SERBEST

Soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınıp, sorgusunda itirafta bulunan Nevzat Bahtiyar hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini muhtar Salim Güran'ın getirdiğini, 200 bin lira karşılığında küçük çocuğun cesedini dere yatağına gömdüğünü anlatmıştı.

Jandarmada ifade veren köy imamı ise serbest bırakılmıştı.

BAKAN TUNÇ: "ELDE EDİLEN BULGULAR ÖNEMLİ VERİLER İÇERİYOR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cinayete ilişkin yürütülen soruşturma hakkında yöneltilen soruları yanıtladı.

Soruşturma kapsamında toplanan deliller ve alınan ifadeler üzerinde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Tunç, "Elde edilen bulgular şu aşamada katillerin kim ya da kimler olduğuna yönelik önemli veriler içeriyor." dedi.

Alınan patolojik ve biyolojik örnekler üzerindeki incelemelerin iki hafta süreceğini ifade eden Bakan Tunç,

Teknolojinin tüm imkanları Adli Tıp kapasitemizin içerisinde sağlanıyor. İfadelerden yola çıkarak, Narin kızımızın naaşından elde edilen 91 doku var. Tüm bunlar inceleniyor. Narin’in katillerine bir an önce ulaşılması için soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi lazım.

şeklinde konuştu.

TUTUKLANAN NEVZAT BAHTİYAR’IN İTİRAFLARI

Ayrıntılı soruşturma sürerken gözaltına alınan şüphelilerden sıva ustası Nevzat Bahtiyar’ın ifadesi ortaya çıktı.

Salim Güran’ın Narin’in cesedini saklaması için kendisine verdiğini anlatan Nevzat Bahtiyar ifadesinde şunları anlattı:

Salim Güran, battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek, ‘Bunu yok edeceksin’ dedi. ‘İyi düşün, sana 200 bin lira veririm’ dedi.



Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk.



Muhtar Salim Güran ile birlikte ayrılmadan önce göl diye tabir ettiğimiz Eğertutmaz Deresi’ni işaret etti ve ‘Oraya götür’ dedi.



Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum.