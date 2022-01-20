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Adli yargı ve avukatlık sınavı sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2021-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.
- İHA
- 20.01.2022 - 15:43
- Güncelleme : 20.01.2022 - 15:49
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Adalet Bakanlığı sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Halis Aygün açıklamasında şunları kaydetti:
"2021 YILI ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR"
"25-26 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz 2021-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınavlarının sonuçları açıklanmıştır."
Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Ocak 2022 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.