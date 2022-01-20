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    Adli yargı ve avukatlık sınavı sonuçları açıklandı

    ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2021-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.
    • İHA
    • 20.01.2022 - 15:43
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 15:49
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    Adli yargı ve avukatlık sınavı sonuçları açıklandı

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Adalet Bakanlığı sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

    Halis Aygün açıklamasında şunları kaydetti:

    "2021 YILI ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR"

    "25-26 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz 2021-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınavlarının sonuçları açıklanmıştır."

    Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Ocak 2022 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

    Adli yargı ve avukatlık sınavı sonuçları açıklandı #1

    Adli yargı ve avukatlık sınavı sonuçları açıklandı #2


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