Adli yargı ve avukatlık sınavı sonuçları açıklandı

Adli yargı ve avukatlık sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2021-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Adalet Bakanlığı sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Halis Aygün açıklamasında şunları kaydetti:

"2021 YILI ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR"

"25-26 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz 2021-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınavlarının sonuçları açıklanmıştır."

Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Ocak 2022 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.