İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, hakkında çıkan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevi iddialarını yalanladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirileceği iddia edilen İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, iddiaları yalanladı.

İDDİALAR GERÇEK DEĞİL

Linkedin hesabında adına açılan sosyal medya hesaplarındaki açıklamaların doğru olmadığını, Linkedin'den başka bir sosyal medya hesabı bulunmadığını belirten Bali, Bloomberg HT'ye de söz konusu iddiaların gerçek olmadığını söyledi.

Bali açıklamasında, "Hazine ve Maliye Bakanı olduğuma dair sosyal medya üzerinden yayılan söylentiler gerçek dışıdır. Bu tür söylentilere itibar edilmemelidir. Adım kullanılarak açılan sahte hesaplardan yapılan açıklamalar doğru değildir. Sosyal medyada linkedin haricinde hiçbir mecrada hesabım bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.