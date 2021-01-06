Adnan Bali kimdir? İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali kaç yaşında, nereli? Adnan Bali hayatı ve kariyeri..

İş Bankası 16. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Bali, istifasını açıklamasının ardından merak konusu oldu. İktisadi kariyeriyle dikkat çeken Adnan Bali kimdir, kaç yaşında, nereli..

Ekonomi ve bankacılık sektörünün önde gelen isimlerinden İş Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Bali, 6 Ocak itibariyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Adnan Bali, uygun görülmesi durumunda yönetim kurulunda göreve devam edebileceğini söyledi.

İş Bankası'nda 35 yılını dolduran Bali, 2021 Mart ayı sonunda yapılacak olan genel kurul itibarıyla görevini bırakacağını duyurmasının ardından merak edilen isimler arasında yer aldı.

Kariyeri ile ilgi odağı olan Adnan Bali hakkındaki bilgiler araştırılmaya başladı. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali kimdir, kaç yaşında, nereli, Adnan Bali istifa mı etti gibi sorular gündeme geldi.

Peki Adnan Bali kimdir? İşte Adnan Bali'nin hayatı ve kariyer basamakları..

ADNAN BALİ KİMDİR?

1962 Gaziantep İslahiye doğumlu 58 yaşındaki Adnan Bali, İş Bankası A.Ş’nin 16. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Türk bankacıdır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu Bali, bankacılık sektöründe çeşitli kademelerde görev aldı.



1986 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Adnan Bali, Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde 1994 yılında Müdür Yardımcısı, 1997 yılında Grup Müdürü olarak görev yaptı. 1998 yılında ise Fon Yönetimi Müdürü olarak atandı.

2002 yılında Şişli Şubesi, 2004 yılında Galata Şubesi Müdürü olan Adnan Bali, 30 Mayıs 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı’na yükseldi.

5 yıl devam eden Genel Müdür Yardımcılığı görevinden sonra 2011 tarihinde Ersin Özince'nin yerine, Genel Müdür olarak atandı.

İş Bankası'nda 35. yılını tamamlayan Adnan Bali, göreve geldiğinde 138.4 milyar lira olan aktif büyüklüğü, 2020'nin eylül sonunda 364.3 milyar liraya ulaştırdı.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olan Sayın Adnan Bali aynı zamanda;

-Türkiye Bankalar Birliği ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi,

-Institute of International Finance (IIF), Institut International D’Etudes Bancaires (IIEB) Üyesi,

-Darüşşafaka Cemiyeti’nin ise Yüksek Danışma Kurulu üyesidir.

Evli ve 3 çocuk babası olan Adnan Bali, İngilizce biliyor.

30 Mayıs 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığına yükseltilen Adnan Bali, 1 Nisan 2011 tarihinde İş Bankası'nın 16. Genel Müdürü olarak atanmıştı. Bali, Mart 2021 itibariyle görevini bırakacağını ancak yönetim kurulu üyeliğine devam edebileceğini açıkladı.