Adnan Boyacı kimdir? EBA TV'de konuşan Adnan Boyacı kaç yaşında ve nereli?

Öğretmen seminerleri ve eğitimleri konusunda yaptığı konuşmalarla dikkatleri üzerine çeken Adnan Boyacı’nın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Adnan Boyacı kimdir? İşte, Adnan Boyacı'nın biyografisi...

Öğretmen seminerleri ve eğitimleri konusunda yaptığı konuşmalarla gündeme gelen Adnan Boyacı'nın kim olduğu sorgulanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (ÖYGM) müdürü Adnan Boyacı’nın hayatı ve biyografisi birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Peki, Adnan Boyacı kimdir? kaç yaşında ve nereli? İşte, Adnan Boyacı’ya dair tüm merak edilenler…

ADNAN BOYACI KİMDİR?

1970 yılında Eskişehir'de doğan Adnan Boyacı, ilk ve orta öğrenimini Eskişehir'de okumuştur.

Lisans öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamlayan Adnan Boyacı, yüksek lisans öğrenimini aynı üniversitede Eğitim Sosyolojisi alanında yapmıştır. Doktora öğrenimini ise Anadolu Üniversitesinde Eğitim Yönetimi alanında tamamlamıştır.

Türkiye'de farklı üniversitelerde eğitim yönetimi, okul yönetimi ve öğretmen yetiştirme konularına yönelik lisansüstü seviyede dersler vermiştir.

Almanya Köln Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Norveç Oslo Üniversitesi Buskerud Eğitim Fakültesi’nde konuk öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

2005- 2009 yılları arasında rektör danışmanlığı, üniversite kalite kurulu üyeliği yapmıştır.

2009-2013 yılları arasında Uluslararası Eğitim Planlamacıları Topluluğu (International Society of Educational Planning-ISEP) yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır.

2008-2011 yılları arasında Dışişleri Bakanlığında uzman danışman görevini üstlenmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığında çeşitli projelerde uzman araştırmacı ve koordinatör olarak görev almıştır.

Avrupa Birliği projelerinde araştırmacı ve koordinatör olarak çeşitli görevlerde bulunmuştur.

2014 yılından itibaren UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyeliğini ve Eğitim Komitesi Başkanlığını sürdürmektedir.

2019-2023 11. Kalkınma Planı, Eğitim Özel İhtisas Komisyonu Başkanı olarak görev yapmakta olup Paris UNESCO Genel Merkezinde 39. Genel Konferansında Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına 198 ülkenin yer aldığı Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevine seçilmiştir.

15 Mart 2018 tarihi itibariyle Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim Hedefleri'nin yönetim, koordinasyon izleme ve yayılımından sorumlu Yönlendirme Komitesine Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa Birliği ülkelerinin oluşturduğu 27 ülkeyi temsilen seçilmiş ve halen bu görevini icra etmektedir.

Doç. Dr. Adnan Boyacı’nın çok sayıda ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır.



