Adnan Ertem kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem'in biyografisi

Adnan Ertem kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem'in biyografisi

27 Mayıs 2021 tarihli Atama Kararnamesi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevine Adnan Ertem atandı. Peki Adnan Ertem kimdir?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan iki ayrı Cumhurbaşkanı atama kararlarına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığına Adnan Ertem atandı.

Vatandaşlar, Adnan Ertem'e dair bilgileri araştırıyor. Adnan Ertem kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu gibi sorular merak konusu oldu.

Peki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Adnan Ertem kimdir? İşte biyografisi...

ADNAN ERTEM KİMDİR?

Adnan Ertem 1965 yılında İstanbul Fatih, Mercan’da doğdu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Adnan Ertem, 1997 yılında doktorasını tamamladı.

Akademik çalışmalarını tamamen vakıflar üzerine yürüttü. 1988 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünde müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı. 1991 yılında müfettişliğe, 2002 yılında ise başmüfettişliğe atandı.

2002-2007 yılları arasında İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevini vekaleten yürüttü. Kasım 2007 tarihinde Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı. Ertem, 14 Ekim 2010 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne atandı.

Aralık 2019 tarihi itibarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına atandı.

İngilizce bilen Ertem, evli ve iki çocuk babası. Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Ayrıca Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.