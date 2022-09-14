Adnan Oktar davası: Sanıklardan biri Oktar'ın saçını kokladı

Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yönelik görülen davada ilginç anlar yaşandı. sanıklardan Merve Büyükbayrak, birkaç defa Oktar'ın saçını kokladı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar getirildi.

Salonda bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu. Duruşmayı çok sayıda izleyici takip etti.

"Husumetleri var, evlenmedim diye çok kızgınlar bana"

Tutuklu Bora Yıldız savunmasında, "İddianamede turnike sisteminin yöneticisi ve örgütün kız getirme imamı olmakla suçlanıyorum. Evlenmek için, fantezi için ilişkiye girmenin ceza hukukunda yeri yok. Etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade verenlerin beyanları çelişkilidir. Tecavüze uğramadım dediği için tutuklanıyor, ne yapsınlar, onlar da yalan beyanda bulunuyor. Hem husumetleri var, evlenmedim diye çok kızgınlar bana, hem de menfaatleri var. Turnike sistemi bir saçmalık. Seks kaseti var diye haber yaptılar. Orada bir penis var, benimse götürün Adli Tıp'ta karşılaştırın dedim ama yapılmadı. Dini telkinle cinsel istismar iddialarını kabul etmiyorum. Ben böyle bir şeyi kadınlara anlatsam inanır mı? Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

"Adnan Oktar'ın kendisini mehdi olarak tanıttığı yönündeki söylemler doğru değildir"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Alev Babuna, "Müge Öğütcü'yü 30 yıldır tanıyorum. Kendisinin rahatsızlığı olduğunu biliyorum. Cezaevlerinde kaldığı sürede, belindeki rahatsızlıklar nedeniyle çok zorlanmıştı. Öğütcü, kendisi de çok iyi biliyor anlattıklarının doğru olmadığını. Cezaevinden kurtulmak için itirafçı olduğunu düşünüyoruz. Ben örgüt yöneticisi değilim. Adnan Bey'den hiç emir ve talimat almadım. Adnan Oktar'ın kendisini mehdi olarak tanıttığı yönündeki söylemler doğru değildir. Adnan Bey de bizler de onun mehdi olmadığını söyledik. İtirafçı olan kişiler baskılardan dolayı yalan beyanlarda bulunmuşlardır. Tahliyemizi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Adnan Oktar'ın saçını kokladı

DHA'nın aktardığına göre duruşmaya kısa bir ara verildi.

Ara sırasında Adnan Oktar dışarı çıkarılırken, sanıklardan Merve Büyükbayrak, birkaç defa Oktar'ın saçını kokladı.

Jandarmanın uyarmasının ardından Büyükbayrak, "Hocamın saç telleri çok güzel kokuyor." dedi. Ardından Adnan Oktar ve diğer sanıklar salon dışına çıkarıldı.