Adnan Oktar davasında, Oktar Babuna 186 yıl hapis cezası aldı

Oktar Babuna hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel istismar" suçlarından 186 yıl hapse karar verildi.

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Duruşma, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapıldı.

Adnan Oktar'ın 10 ayrı suçtan 1075 yıl 3 ay hapsinin verildiği mahkemede, diğer sanıklar hakkındaki hüküm de açıklandı.

OKTAY BABUNA'YA 186 YIL HAPİS

Oktar Babuna hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel istismar" suçlarından 186 yıl hapse karar verildi.

CEZALAR, YÖNETİCİ SANIKLARA EKLENECEK

Mahkeme ayrıca örgüt elebaşı ve yönetici konumunda bulunan kişilere verilen bu cezaların "bireysel suçlar" olduğunu bildirerek, örgüt üyesi konumunda olan sanıklara verilen cezaların, yönetici sanıkların cezalarına ekleneceğini kayda geçirdi.

OKTAR BABUNA'NIN İLİK KAMPANYASI

Kamuoyunun ilk olarak ilik kampanyasıyla tanımaya başladığı Oktar Babuna, kendisinin kanser olduğunu söylemişti.

TOPLANAN İLİKLER ABD'YE GÖNDERİLDİ

Babuna, Adnan Oktar ile birlikte ilik kampanyası başlatmış; bu kapsamda 160 bin kişinin ilik örneği toplanmıştı. Ancak daha sonra iliklerden 120 bininin kaybolduğu ortaya çıkmış, iliklerin ise ABD'ye gönderildiği öğrenilmişti.

KAMPANYA TÜRKİYE'DE DURDURULDU

Sağlık Bakanlığı'nın girişimiyle Türkiye'de durdurulan kampanyanın Avustralya'da sürmesi üzerine Türkiye, Avustralya'yı uyararak kampanyanın durdurulmasını sağlamıştı.

BABASINI REDDETMİŞTİ

Aynı zamanda Adnan Oktar için babasını reddetmiş bir isim olan Oktar Babuna'nın babası Cevat Babuna; çocukları Tuğba, Ceydan, Eda, Hüma, Oktar ve 2 torununun da Adnan Oktar'ın himayesi altında olduğunu iddia etmişti.