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    Adnan Oktar davasında, Oktar Babuna 186 yıl hapis cezası aldı

    Adnan Oktar davasında, Oktar Babuna 186 yıl hapis cezası aldı

    Oktar Babuna hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel istismar" suçlarından 186 yıl hapse karar verildi.
    • AA
    • 11.01.2021 - 14:50
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 15:24
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    Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

    Duruşma, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapıldı.

    Adnan Oktar'ın 10 ayrı suçtan 1075 yıl 3 ay hapsinin verildiği mahkemede, diğer sanıklar hakkındaki hüküm de açıklandı.

    OKTAY BABUNA'YA 186 YIL HAPİS

    Oktar Babuna hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel istismar" suçlarından 186 yıl hapse karar verildi.

    Adnan Oktar davasında, Oktar Babuna 186 yıl hapis cezası aldı #1

    CEZALAR, YÖNETİCİ SANIKLARA EKLENECEK

    Mahkeme ayrıca örgüt elebaşı ve yönetici konumunda bulunan kişilere verilen bu cezaların "bireysel suçlar" olduğunu bildirerek, örgüt üyesi konumunda olan sanıklara verilen cezaların, yönetici sanıkların cezalarına ekleneceğini kayda geçirdi.

    Adnan Oktar davasında, Oktar Babuna 186 yıl hapis cezası aldı #2

    OKTAR BABUNA'NIN İLİK KAMPANYASI

    Kamuoyunun ilk olarak ilik kampanyasıyla tanımaya başladığı Oktar Babuna, kendisinin kanser olduğunu söylemişti.

    TOPLANAN İLİKLER ABD'YE GÖNDERİLDİ

    Babuna, Adnan Oktar ile birlikte ilik kampanyası başlatmış; bu kapsamda 160 bin kişinin ilik örneği toplanmıştı. Ancak daha sonra iliklerden 120 bininin kaybolduğu ortaya çıkmış, iliklerin ise ABD'ye gönderildiği öğrenilmişti.

    Adnan Oktar davasında, Oktar Babuna 186 yıl hapis cezası aldı #3

    KAMPANYA TÜRKİYE'DE DURDURULDU

    Sağlık Bakanlığı'nın girişimiyle Türkiye'de durdurulan kampanyanın Avustralya'da sürmesi üzerine Türkiye, Avustralya'yı uyararak kampanyanın durdurulmasını sağlamıştı.

    Adnan Oktar davasında, Oktar Babuna 186 yıl hapis cezası aldı #4

    BABASINI REDDETMİŞTİ

    Aynı zamanda Adnan Oktar için babasını reddetmiş bir isim olan Oktar Babuna'nın babası Cevat Babuna; çocukları Tuğba, Ceydan, Eda, Hüma, Oktar ve 2 torununun da Adnan Oktar'ın himayesi altında olduğunu iddia etmişti.

    Adnan Oktar davasında, Oktar Babuna 186 yıl hapis cezası aldı #5

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