Adnan Oktar davasında, Tarkan Yavaş'ın cezası belli oldu

Adnan Oktar'ın sağ kolu olan Tarkan Yavaş, 5 ayrı suçtan 211 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülen duruşmada, Adnan Oktar'a 1075 yıl hapis cezası verildi.

ÖRGÜTÜN 2 NUMARASINA 211 YIL HAPİS

Adnan Oktar grubunun 2 numarası olarak gösterilen ve Oktar'ın sağ kolu olan sanık Tarkan Yavaş'ın da cezası belli oldu.

Mahkeme heyeti, 239 yıla kadar hapsi istenen Yavaş hakkında "örgüt yöneticisi olmak", "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel istismar", "gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunmak" ve "resmi belge düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak" suçlarından toplamda 211 yıl hapis kararı verdi.

Örgüte 11 Temmuz 2018'de yapılan operasyonlarda bulunamayan Yavaş, üç ay sonra İstanbul'da saklandığı evde dört kişi ile birlikte yakalanmıştı.







