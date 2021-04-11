Adnan Oktar imajını değiştirdi

Öncülük ettiği suç örgütünün çökertilmesiyle 1075 yıl 3 ay hapis cezası alan Adnan Oktar’ın, 15 Mart 2021 Edirne cezaevinde çekildiği öne sürülen fotoğraf ile imaj değişikliği yaptığı görüldü.

Organize suç örgütü lideri Adnan Oktar, bu kez yeni imajıyla gündemde…

15 MART’TA ÇEKİLDİ

Televizyon kanalında yaptığı program ve ‘kedicikleriyle’ tanınan Adnan Oktar’ın sosyal medyada paylaşılan ve 15 Mart 2021 tarihine ait olduğu öne sürülen fotoğrafın Edirne Cezaevi’nde çekildiği belirtiliyor.

SAÇ VE SAKALLARINI UZATTI

Saçlarını omuzlarına kadar uzatan ve oldukça sağlıklı görünen Oktar’ın sakallarının da saçları gibi uzadığı görülüyor. İmaj değişikliğine giden Oktar’ın ayrıca hem saçları hem de sakalının boyalı olduğu ifade ediliyor.

1075 YIL HAPİS CEZASI VAR

Cinsel istismar, eziyet, kişisel verilen kaydedilmesi, eziyet ve nitelikli dolandırıcılık dahil birçok suçtan cezaevinde bulunan Adnan Oktar, “organize silahlı suç örgütü elebaşısı” olarak toplamda 1075 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

14 SANIĞA 9 BİN 803 YIL CEZA

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik 236 sanıklı davada aralarında Oktar’ın da bulunduğu örgüt yöneticisi 14 sanık ise toplam 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.