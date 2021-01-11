Adnan Oktar kaç yıl ceza aldı? Adnan Oktar hangi suçlardan hapis yatacak?

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada karar verildi. 10'dan fazla suçtan hapis cezası verilen davanın detayları merak konusu oldu.

Kamuoyunda Adnan Hoca ve kedicikleri ile bilinen Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Milyonların yakından takip ettiği davaya dair bilgiler merak konusu oldu.

Onlarca suçtan hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın kaç yıl ceza aldığı araştırılıyor.

ADNAN OKTAR KAÇ YIL CEZA ALDI?

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda görülen duruşmaya aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu çok sayıda tutuklu sanık ve tutuksuz sanık katıldı.

Mağdur ve müştekilerin de katıldığı duruşmada, çok sayıda taraf avukatı da hazır bulundu. Bir kısım sanıkların son sözlerinin sorulduğu duruşmada daha sonra dosyayı karara bağlayan heyet, alınan kararları açıkladı. Tutuklu sanık Adnan Oktar, birden fazla suçtan 1075 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle birlikte ilk duruşmanın 17 Eylül 2019'da Silivri'de yapılmasına karar verilmişti.

Mahkeme, 17 Eylül'deki duruşmada ilk olarak örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın savunmasını almıştı.

Sanıkların çoğu, savunmalarında haklarındaki suçlamaları ve örgüt iddialarını kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Dava sürecinde bazı müştekilerin dinlenilmesi sırasında duruşma, mahkeme heyetinin aldığı karar uyarınca kapalı yapıldı.

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü için, 'Mehdiyet inancı etrafında, lüks ve eğlenceyi merkezine alan modern bir İslamiyet yorumu iddiasında bulunan ve mehdiyet inancının gereği olarak küresel bir güç olmayı amaçlayan, amaçlarını gerçekleştirmek, maddi, manevi ve beşeri güç elde etmek için ahlaki ve hukuki normları hiçe sayan, kırk yıla yakın süredir her dönem ve şarta göre amaçları doğrultusunda şekil alan kendine özgü yapıda bir örgüt olduğu' tanımlaması yapılmıştı.

Örgütün, aşırı lüks ve hazza dayalı din anlayışı ile yaşam tarzını bir yandan üyelerine temin ettiği, diğer yandan da bu koşulları kendi medya kuruluşları ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüte üye ve nüfuz temin etmek için kullandığı ortaya çıktı.

Örgüt bir yandan maddi varlığa sahip kent elitlerine, ılımlı bir İslam tasavvurunda bulunarak onların hayatlarında hiçbir değişikliğe gerek kalmadan inanç ihtiyaçlarını karşılayacağı ve dünyayı kurtaracak Mehdi’nin elit cemaati olma vaadinde bulunup devşirmekte, örgüte mali katkı sağlamakta, ayrıca bu elitlerin statüleri ve sosyal ağlarından yararlanmaktaydı.

ADNAN OKTAR HANGİ SUÇLARDAN CEZA ALDI?

Tutuklu sanık örgüt elebaşı Adnan Oktar,