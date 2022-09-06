Yeniden görülen Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik davanın duruşmasında Adnan Oktar, savunma yaptı. Oktar, “Türk milliyetçisiyim. Milletimin her zaman hizmetinde oldum” dedi.

Suç örgütü lideri Adnan Oktar için 11 Ocak 2021’de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada karar çıktı.

Oktar, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek”, “siyasal veya askeri casusluk”, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek”, 7 kez “çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, 27 kez “nitelikli cinsel istismar”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “eziyet”, “eğitim hakkının engellenmesi”, “kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi” ve “tehdit” suçlarından toplamda bin 75 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

9 bin yıldan fazla cezalar

Mahkeme, örgüt yöneticisi konumundaki 14 sanığın ise 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Bir kısım sanıklar hakkında değişen oranlarda hapis cezasına hükmeden mahkeme, bazı sanıkların ise beraatine karar verdi.

215 sanıklı dava sil baştan

Karar hükmünün İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozulmasının ardından 215 sanıklı dava, bugün yeniden görüldü.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan ilk duruşmaya, Adnan Oktar'ın aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar getirildi.

“Hak, adalet yerini buldu”

DHA'nın haberine göre mahkemede Adnan Oktar da savunma yaptı.

Tutuklu sanık Adnan Oktar, istinaf mahkemesinin bozma ilamına karşı savunmasında, “Hak, adalet yerini buldu. Yıllardır uğraşılan kumpas tam bir rezalet oldu. Bu durumdan çok memnunum. İstinafa teşekkür ediyorum, korkmadılar, çekinmediler. Cesur hakimler varmış.

“Türk milliyetçisiyim”

Ufak tefek yanlış gördüğüm hususlar var. Türk milliyetçisiyim. Vatanımın, devletimin, milletimin her zaman hizmetinde oldum. Devletimiz bu oyunları daha önce bozmuştu, şimdi de bozdu. Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum.” dedi.

“Bu dava, bir kumpas davasıdır”

Tutuklu sanık Altuğ Müştak Berker, aynı suçlamalarla 1999 yılında da yargılandığını belirterek, “Beraat ettik ama buradayız. Sebebi bu davanın bir kumpas davası olmasıdır.” ifadelerini kullandı.