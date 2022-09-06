Petrol
93.01
-2.85%
Euro
18.0949
0.01%
Dolar
18.2249
0.05%
Altın
1.003
0.14%
Borsa
3403
1.34%
Bitcoin
365.499
0.97%
BTXN Coin
5.10
-0.77%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Bulutlu 21 C

    Adnan Oktar, savunma yaptı

    Yeniden görülen Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik davanın duruşmasında Adnan Oktar, savunma yaptı. Oktar, “Türk milliyetçisiyim. Milletimin her zaman hizmetinde oldum” dedi.
    • 06.09.2022 - 14:33
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 14:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adnan Oktar, savunma yaptı

    Suç örgütü lideri Adnan Oktar için 11 Ocak 2021’de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada karar çıktı.

    Oktar, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek”, “siyasal veya askeri casusluk”, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek”, 7 kez “çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, 27 kez “nitelikli cinsel istismar”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “eziyet”, “eğitim hakkının engellenmesi”, “kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi” ve “tehdit” suçlarından toplamda bin 75 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

    9 bin yıldan fazla cezalar

    Mahkeme, örgüt yöneticisi konumundaki 14 sanığın ise 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

    Bir kısım sanıklar hakkında değişen oranlarda hapis cezasına hükmeden mahkeme, bazı sanıkların ise beraatine karar verdi.

    215 sanıklı dava sil baştan

    Karar hükmünün İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozulmasının ardından 215 sanıklı dava, bugün yeniden görüldü.

    İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan ilk duruşmaya, Adnan Oktar'ın aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar getirildi.

    Adnan Oktar, savunma yaptı #1

    “Hak, adalet yerini buldu”

    DHA'nın haberine göre mahkemede Adnan Oktar da savunma yaptı.

    Tutuklu sanık Adnan Oktar, istinaf mahkemesinin bozma ilamına karşı savunmasında, “Hak, adalet yerini buldu. Yıllardır uğraşılan kumpas tam bir rezalet oldu. Bu durumdan çok memnunum. İstinafa teşekkür ediyorum, korkmadılar, çekinmediler. Cesur hakimler varmış.

    Adnan Oktar, savunma yaptı #2

    “Türk milliyetçisiyim”

    Ufak tefek yanlış gördüğüm hususlar var. Türk milliyetçisiyim. Vatanımın, devletimin, milletimin her zaman hizmetinde oldum. Devletimiz bu oyunları daha önce bozmuştu, şimdi de bozdu. Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum.” dedi.

    Adnan Oktar, savunma yaptı #3

    “Bu dava, bir kumpas davasıdır”

    Tutuklu sanık Altuğ Müştak Berker, aynı suçlamalarla 1999 yılında da yargılandığını belirterek, “Beraat ettik ama buradayız. Sebebi bu davanın bir kumpas davası olmasıdır.” ifadelerini kullandı.

    Adnan Oktar, savunma yaptı #4

    Adnan Oktar, savunma yaptı #5


    İlginizi Çekebilir

    Yurt içi üretici fiyat endeksi ağustosta aylık yüzde 2,41 arttı
    Ekonomi

    Yurt içi üretici fiyat endeksi ağustosta aylık yüzde 2,41 arttı

    Fransa'da taraftarların jakuzi keyfi
    Dünyadan futbol

    Fransa'da taraftarların jakuzi keyfi

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir