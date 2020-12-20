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- Adnan Oktar suç örgütünün çizgi romanı çizildi
Adnan Oktar suç örgütünün çizgi romanı çizildi
Adnan Oktar davasına bakan mahkeme heyeti, davanın daha iyi anlaşılması için çizgi roman hazırlattı.
- Haber Merkezi
- 20.12.2020 - 09:41
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Adnan Oktar ve müridlerinin tutuklu yargılaması devam ediyor.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Adnan Oktar'ın yapılanması da ortaya çıkmaya başladı.
Mahkeme heyeti, örgüt içerisindeki cinsel istismarları daha iyi anlatabilmek için çizgi roman kitabı hazırlattı.
108 SAYFA
Mağdurların ifadeleri, teknik takip verileri ve ses kayıtlarına bakılarak hazırlanan çizgi roman tam 108 sayfa.
13 MAĞDURUN İFADESİNDEN ALINTILAR
Çizgi romanda, 13 mağdurun verdiği ifadelerden alıntılara yer verildi.
3 ADET BASILDI
Adnan Oktar yapılanmasını anlatan kitaptan 3 adet basıldı. İkisi mahkeme heyeti ve savcılığa verilirken üçüncü kitap dava dosyasına girdi.