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    Adnan Oktar'a verilen hapis cezası

    Adnan Oktar'a verilen hapis cezası

    Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme, Adnan Oktar'a 891 yıl hapis cezası verdi.
    • 16.11.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 13:51
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    Organize Suç Örgütü Adnan Oktar'a yönelik açılan dava, 11 Ocak 2021'de karara bağlanmıştı.

    İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından incelenen karar, usul yönünden bozuldu.

    Adnan Oktar suç örgütüne yönelik bölge adliye mahkemesinin bozma kararının ardından dava yeniden görüldü.

    Adnan Oktar, kişisel suçlarından 891 yıl hapisle cezalandırıldı.

    Cezası artabilir

    Ancak Oktar, örgüt yöneticisi olması nedeniyle üyelerin işlediği suçlardan da sorumlu tutuluyor.

    DHA'nın haberine göre, Adnan Oktar'ın net cezası, kararın tamamının okunmasının ardından belli olacak.

    Adnan Oktar a verilen hapis cezası #1


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