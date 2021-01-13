Adnan Oktar'ın 95 yaşında tahliye olması bekleniyor

Adnan Oktar’a verilen hapis cezasının nasıl hesaplandığını ve cezaevinde kalacağı süreyi hukukçular değerlendirdi.

Adnan Oktar örgütüne yönelik, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı dava, geçtiğimiz gün karara bağlandı.

Mahkeme heyeti, sanık Adnan Oktar'ın toplamda 1075 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verirken Oktar ve 13 müridi, toplamda 9 bin 803 yıl 6’şar ay hapis ve 400’er bin TL cezaya çarptırıldı.

Hukukçular verilen cezalar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

RAHATSIZLIKLARI DIŞINDA CEZAEVİNDEN ÇIKAMAZ

Davanın müşteki avukatların Eser Çömlekçioğlu, Hürriyet' yaptığı açıklamada "Adnan Oktar’ın 65 yaşında ve birtakım rahatsızlıkları olduğu düşünüldüğünde yaş haddi ya da vefat dışında cezaevinden çıkması imkansız. Dosyadaki tüm sanıklara verilen suçlara bakıldığında 150 bin yıla yakın. Bu da Cumhuriyet tarihinde ve belki tüm dünyada bir dosyada en yüksek ceza.” ifadelerini kullandı.

95'İNDE ÇIKAR

Başka bir avukat ise Oktar'ın maksimum 30 yıl içeride yatacağını belirterek “İşlenen suçların tarihlerine bakmak gerekiyor. Bu çerçevede İnfaz Kanunu’ndaki düzenlemeler değişiklik gösterebiliyor. Ama her ne olursa olsun Adnan Oktar’ın toplam olarak yatacağı sürelerin miktarı mevcut kanuna göre 3O yılı geçemez.” değerlendirmesinde bulundu.