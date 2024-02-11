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Adnan Oktar'ın cezaevinden son görüntüsü

Adnan Oktar'ın cezaevinden son görüntüsü Çok sayıda suçtan yargılanarak 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar'ın cezaevinde çekilen yeni fotoğrafları "Kedicik" olarak bilinen müritleri tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Oktar'ın saçını ve sakalını boyattığı görüldü.