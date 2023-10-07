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Adnan Oktar suç örgütünde her geçen gün yeni bir olay gündeme geliyor…

Tüm Türkiye’nin bir dönem konuştuğu yayınların ardından skandal olaylar çıkıyor.

Zengin ailelerin kızları ve oğulları, örgütün oyunlarıyla yüklü miktardaki paralarla kandırıldı.

Kendini mehdi ilan eden ve örgüt kuran Adnan Oktar farklı yollarla ağına düşürdü insanlara yıllarca eziyet çektirdi.

Güvenlik güçleri örgüte müdahale etti

Yaşanan olayların ardından şikayetlerle güvenlik güçleri sürece müdahale etti.

Organize Suç Örgütü Adnan Oktar'a yönelik çalışma başlatıldı.

Oktar başta olmak üzere örgüt mensubu birçok kişi tutuklandı.

Bunun ardından olaya ilişkin birçok görüntü ve olay gündeme geldi.

1999 yılındaki görüntüleri ortaya çıktı

1999 yılında kendisine yönelik düzenlenen operasyonda soruşturmadan kurtulmayı bilen Oktar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Oktar'ın o dönemde işlediği suçları itiraf ettiği görüntüler yayınladı.

"Hani biraz işgüzarlık gibi görünüyor ama"

Görütülerdeki diyalogda Oktar şu cevapları verdi:

Polis: Ebru Şimşek niye çekildi mesela?

Adnan Oktar ise şu ifadelere yer verdi:

Bu hafta sonu gazetesinde anlatmıştım kapakta hafta sonu haber yaptık onu yanında bir kadınla beraber. Bu bunu gördüğü halde çok pervasız bir cevap vermiş gazeteye yani çok saygısız bir cevap vermiş. Biz de o zamanlar hani biraz işgüzarlık gibi görünüyor ama biz de dedik böyle böyle hakkında bir şeyler var. Sen bundan vazgeçsen hani sen okusan üniversitede dedik. Yani insan gibi yaşasan falan dedik, o ters üslup kullandı.