Adnan Oktar'ın zulmü... Kedicikler yaşadıkları eziyetleri anlattı: 'Övmezsek dövüyor' Bir döneme damgasını vuran sahte mehdi Adnan Oktar ve suç örgütünün belgeseli yapıldı. Burada, kedicikler yaşadıkları zulümleri anlatarak gerçekleri bir kez daha ortaya çıkardı. Genç kadın, "Gözüne bakıp övmezsek yayını reklam arasına sokup bizi dövüyor" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye, bir dönem Adnan Oktar'ın yayınlarını konuştu.

Genç kızlar, genç erkekler yıllarca yayınlarda müstehcen hareketler yaptı.

Oktar'ın ağına düşen çok sayıda insan, dini alet ederek skandal açıklamalarda bulundu.

Kendini mehdi ilan eden Oktar, ağına düşürdüğü insanlara çeşitli eziyetler çektirdi.

Tutuklandı

Ardından bu sürece müdahale edildi ve güvenlik güçleri harekete geçti.

Organize Suç Örgütü Adnan Oktar'a yönelik çalışma başlatıldı. Oktar başta olmak üzere örgüt mensubu birçok kişi tutuklandı.

Ailelerinden koparıldılar

Bu süreçte ise gözler örgütün 'kediciklerine' çevrildi.

Zengin ailelerin kızları ve oğulları, örgütün oyunlarıyla yüklü miktardaki paralarla kandırıldı.

Ardından yüzleri tamamen değişecek kadar estetik operasyonları geçirdi. Geriye ise parçalanmış aileler ve sönen hayatlar kaldı.

Kediciklere yapılan zulümler ortaya çıktı

Kendilerine tahsis edilen villalarda yaşayanlar, ailelerinden adeta koparıldı.

Soruşturma derinleşip örgüte darbe vurulunca kedicikler yaşadıkları süreçleri anlatmaya başladı.

Böylelikle Adnan Oktar'ın zulmü bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

"Reklam arası verip bizi dövüyor"

140 Journos, anlatılanlar üzerinden bir belgesel hazırladı. Belgeseldeki açıklamalarda bir kedicik şu ifadeleri kullandı:

Gözüne bakıp ona iltifat etmezsen masasının altında bir buton var. Reklam arasına sokuyor yayını ve direkt reklam arası verip seni dövüyor. Sonra yayını tekrar başlatıp hadi sıkıyorsa beni övme…

"Tüm sapkın davranışlarının esiri oluyorsun"

Birkaç saat önce bir moda çekiminden çıkmışsın lüks bir arabanın içinde yolculuk yapıyorsun. Torpidoda tomarlarca para var. Ama sen bunu sadece sana özel bir durum zannediyorsun. Bundan sonra sen Adnan Oktar’ın tüm sapkın davranışlarının esiri olmaya başlıyorsun.

8 bin yıl ceza yedi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar ile birlikte 14 kişinin, 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili 73'ü tutuklu 215 sanıklı davada verilen hapis cezalarını onadı.