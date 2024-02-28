Adnan Oktar'la ilgili yeni gelişme: Van'a sevk edildi Adnan Oktar ve örgütüne yönelik açılan davalar sürerken, yeni bir gelişme daha yaşandı. Cezaevinde genç kadın avukatlarla görüşen Oktar'ın, dün gece Van'a sevk edildiği öğrenildi.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim olan Adnan Oktar, dini istismar ederek yaptığı yayınlarla hafızalara kazındı.

Hem yaptığı açıklamalar hem hakkındaki iddialar hem de yanındaki kadınlara "kedicik" lakabını takmasından dolayı gündeme gelen Oktar hakkında, kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Bu soruşturma kapsamında da Adnan Oktar, 2018 yılında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akabinde "kedicik" diye isimlendirdiği kadınlar, Oktar'ın işlediği suçlara ilişkin birçok detayı da paylaştı.

Hakkında çeşitli suçlardan iddianame hazırlanan Oktar'la ilgili yeni bir detay daha gündeme geldi.

Yeri değiştirildi

Oktar, Erzurum Cezaevi'nde kendisini ziyarete gelen ve yaşları küçük olan avukatlarla çeşitli görüşmeler yaptı.

Cezaevinde birçok genç kadın avukatla görüşmesinin akabinde Adnan Oktar, bulunduğu Erzurum Cezaevi'nden alındı.

Emrullah Dinç'in belirttiğine göre; Oktar, buradan alınarak dün gece Van Cezaevi'ne sevk edildi.

Rasim Ozan Kütahyalı detayları Ensonhaber'de paylaştı

Ensonhaber'in YouTube kanalında birbirinden önemli konuları anlattığı yayınları gerçekleştiren Rasim Ozan Kütahyalı, Adnan Oktar konusuna da değindi.

Adnan Oktar hakkında konuşan Kütahyalı, "Oktar'ın en son numarası; 1 ayda 500 tane 25 yaşın altında kadın avukatla görüşmüş. İnanılmaz psikopat, inanılmaz bir manyak. Ben öğrenince yazdım. örgüt dışarıda devam ediyor." dedi. Kütahyalı'nın açıklamalarının devamını izlemek için aşağıda yer alan linke tıklayınız;

RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN ADNAN OKTAR HAKKINDA AÇIKLAMALARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ