Adnan Şensoy kimdir? İlahiyatçı Yazar Adnan Şensoy biyografisi..

Halk arasında Adnan hoca olarak tanınan Adnan Şensoy'un hayatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Adnan Şensoy kimdir? İşte biyografisi..

İlahiyatçı ve yazar Adnan Şensoy, özellikle Ramazan ayında televizyon ekranlarında paylaştığı bilgiler ile vatandaşların merak konusu oldu.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah'a konuk olan Adnan Şensoy, açıklamaları ve anlattıkları ile seyircilerin araştırdığı isimler arasında yer alıyor.

Peki Adnan Şensoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? Adnan Şensoy hangi cemaatten? İşte ayrıntılar..

ADNAN ŞENSOY KİMDİR?

Adnan Şensoy, 7 Ekim 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Şensoy aslen Samsun Çarşambalı'dır. Kökeni ise 1810'lu yıllardan Terme'ye uzanmaktadır. Eğitim hayatına Firuzköy ilköğretim Okulu'da başlayıp ardından da aynı ilçe'de Süleyman Nazif Lisesi'nden mezun oldu.

37 yaşındaki Şensoy, daha sonra Dolunay Fm isimli radyo'ya metinler göndermeye başlamış, İlim meclislerine katılmaya çaba göstermiş, 15 yaşında iken yazılı olarak, ara sırada telefon bağlantıları ile 108.0 Dolunay Fm tarafından radyo sohbetleri yapmıştır.

2001 yılından 2002 yılına kadar haftanın üç günü orada, 2003 senesinde ise Boğaziçi Fm'de her Cumartesi akşamı saat 21.00'den Pazar sabah 06.00'a kadar sadece Rasulullah Efendimizi anlattığı radyo sohbeti ile radyodan seslenmiştir. 2005 yılından bu yana uzun senelerdir Özel Fm'de Hz. Peygamber'i ve Sahabe'yi "Gafletten Kurtuluş" isimli radyo programı ile anlatmaya devam etmektedir.

Radyo kayıtları, ülke genelinde birçok bölgesel ve yerel radyo kanalı'nda yayınlanmaktadır. Geçmiş yıllarda Ali Kırca'nın sunduğu Siyaset Meydanı isimli programda yorumları ve güzel sohbeti ile o yıllarda da tüm dikkatleri üzerine çekti. 2002 senesinde Dolunay Fm radyo'nun umre grubu ile ilk umre görevini gerçekleştirmiştir.

ADNAN ŞENSOY HANGİ CEMAATTEN?

Bir çok internet kullanıcısı tarafından Adnan Şensoy'un hangi cemaatten olduğu merak edilerek araştırılıyor.

Ancak Şensoy'un herhangi bir cemaat ile ilişkisi kaynaklarda bulunmuyor.