Adulkadir Uraloğlu'ndan Bakırköy-Kirazlı metrosunda inceleme: Kaba işlerin yüzde 97'si tamamlandı Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın Mola Gürani İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin hat işlerinin tamamlandığını, kaba işlerde ise yüzde 97'lik bir ilerleme sağlandığını söylerken açılış tarihi için şubat ayını işaret etti.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin ulaşımdaki atılımı hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul'a bir eser daha kazandırıyor.

Bu kapsamda Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nda sona yaklaşılıyor.

Mola Gürani İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin durumuna ilişkin bilgi verdi.

"Hat işleri tamamlandı"

Projedeki hat işlerinin tamalandığını söyleyen Uraloğlu, "Kaba işler 97, ince işler 65 elektronik yüzde 75 oranında tamamlandı." diye onuştu.

"Bakırköy- Kirazlı hattımız 8,4 kilometre uzunluğundadır"

inşasında sona yaklaşılan hattın durumuna ilişkin bilgi veren Uraloğlu şöyle konuştu:

"Yapımı devam eden projeler bittiği zaman İstanbul'da metro ağı uzunluğu 338,8 kilometreden 394,2 kilometreye yükselecek.

Bakırköy- Kirazlı hattımız 8,4 kilometre uzunluğundadır. 7 istasyonu bulunmaktadır. Saatte 80 km hızla günde 1 milyon yolcu bu hatla hizmet edecek.

Kayaşehir- Bakırköy İDO arası seyehat süresi 39 dakikaya düşüyor

Kayaşehir- Bakırköy İDO arası seyehat süresi 39 dakika, Çam Sakura Hastanesi-İncirli arası 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası 27 dakika olacaktır.

Bakırköy-Kirazlı hattının 25 yıllık projeksiyonundaki bakım işletme ve zaman kazancı gibi etmenlerden ekonomik kazancı 6,1 milyar dolar olacaktır. Projemizdeki hat işlerini tamamladık. Kaba işler 97, ince işler 65 elektromekanik yüzde 73 oranında tamamlandı.

İstasyonlarda yenilikçi, zarif, modern tasarımlar uyguladık. Elektromanyetik sistemlerde son teknoloji ürünleri tercih ettik."

Açılış şubat sonunda

Projenin hizmete alınma tarihine de açıklık getiren Uraloğlu, şubat ayını işaret etti.

Test aşamasına başladıklarını belirten Uraloğlu, "Artık test ve devreye alma çalışmalarına başladık. Projemizi şubat sonunda hizmete alarak İstanbul’a yeni bir hat daha kazandıracak olma heyecanı ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.