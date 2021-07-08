e-YDS giriş belgesi 2021: Arapça-Rusça sınav giriş yerleri belli oldu mu?

e-YDS giriş belgesi 2021: Arapça-Rusça sınav giriş yerleri belli oldu mu?

YDS sınavı için ÖSYM'den bir açıklama geldi. Bunun akabinde sınava hazırlanan adaylar, "Arapça-Rusça sınav giriş yerleri belli oldu mu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Yabancı Dil Seviye Belirme Sınavı için aylardır hazırlanan adaylar, sınav giriş belgesinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor.

ÖSYM'nin resmi sitesinden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Bunun üzerine adaylar, "Arapça-Rusça sınav giriş yerleri belli oldu mu?" sorusunu araştırmaya başladı.

ARAPÇA-RUSYA SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM konuyla ilgili bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı;

"1 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2021/10 Arapça/Rusça adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 08 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.05'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT! 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2021/10 Arapça/Rusça için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."





YDS PUANI NEREDE GEÇERLİDİR?

YDS puanı yüksek lisans, lisans, doçentlik sınavlarında başta olmak üzere; KPSS A grubu öğretmenlik sınavında dil puanı hesaplanırken, yurt dışı üniversitelerde okuyup Türkiye'de denklik alınırken; memuriyette dil tazminatı alınırken YDS / e-YDS sonuçları kullanılmaktadır.