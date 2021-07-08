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- e-YDS giriş belgesi 2021: Arapça-Rusça sınav giriş yerleri belli oldu mu?
e-YDS giriş belgesi 2021: Arapça-Rusça sınav giriş yerleri belli oldu mu?
- Haber Merkezi
- 08.07.2021 - 14:35
- Güncelleme : 08.07.2021 - 14:36
Yabancı Dil Seviye Belirme Sınavı için aylardır hazırlanan adaylar, sınav giriş belgesinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor.
ÖSYM'nin resmi sitesinden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Bunun üzerine adaylar, "Arapça-Rusça sınav giriş yerleri belli oldu mu?" sorusunu araştırmaya başladı.
ARAPÇA-RUSYA SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
ÖSYM konuyla ilgili bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı;
"1 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2021/10 Arapça/Rusça adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 08 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.05'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT! 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2021/10 Arapça/Rusça için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
YDS PUANI NEREDE GEÇERLİDİR?
YDS puanı yüksek lisans, lisans, doçentlik sınavlarında başta olmak üzere; KPSS A grubu öğretmenlik sınavında dil puanı hesaplanırken, yurt dışı üniversitelerde okuyup Türkiye'de denklik alınırken; memuriyette dil tazminatı alınırken YDS / e-YDS sonuçları kullanılmaktadır.