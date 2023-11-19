AFAD 72 il için meteorolojik uyarı verdi! 41 il için turuncu, 31 il için sarı uyarı Türkiye, sabah saatlerine kar yağışı ile uyandı. AFAD, bugün için yurt genelindeki çeşitli illerdeki turuncu ve sarı uyarıları yayınlayarak, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

İHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yurt genelinde beklenen sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 41 il için turuncu, 31 il için ise sarı uyarı yayınladı.

Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapıldığı belirtilirken sarı ve turuncu meteorolojik uyarı verilen illerde AFAD ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu açıklandı.

AFAD’dan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Meteorolojiden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 41 ilimiz için Turuncu, 31 ilimiz için Sarı uyarı olmak üzere toplam 72 ilimiz için meteorolojik uyarı yapılmıştır.

Vatandaşlar dikkatli olmaya çağrıldı

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması hatırlatıldı.

Turuncu uyarı verilen iller

Turuncu uyarı verilen iller şöyle:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, Mersin, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Zonguldak.

Sarı uyarı verilen şehirler

Sarı uyarı verilen şehirlerin listesi ise şu şekilde:

Aksaray, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Siirt, Uşak ve Yozgat.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)