AFAD açıkladı! Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 11.19'da derinliği 8 kilometre olan bir deprem daha meydana geldi...

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Türkiye doğal afetlerle mücadele ediyor.

Deprem ve orman yangınları, bu yıl büyük acılar yaşattı.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, asrın felaketi olarak kayıtlara geçti.

Deprem, yurdun güneyindeki 11 kenti yerle bir etti. Ardından devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle kentler yeniden ayağa kaldırılmaya başlandı.

Türkiye'nin depreme hazırlıklı hale gelmesi için de tedbir çalışmaları başlatıldı.

Bu süreçte meydana gelen depremler ise yürekleri ağza getiriyor.

Bingöl 4.2 büyüklüğünde sallandı

Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni bir depremi duyurdu.

Bu kez depremin merkezi, Bingöl oldu.

Merkez üssü Kiğı olarak açıklanan depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı.

Depremin derinliğinin ise 8 kilometre olduğu öğrenildi.

Hissedilir düzeyde olan artçı deprem, bölgede paniğe yol açtı.