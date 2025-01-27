AFAD açıkladı: Bursa'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Haber Merkezi
Deprem gerçeği bir kez daha kendini hatırlattı...
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
BURSA'DA DEPREM YAŞANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde deprem oldu.
4.0 büyüklüğünde olduğu açıklanan deprem 13.43'te meydana geldi.
DERİNLİĞİ BELLİ OLDU
Sarsıntının 7,74 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi
İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ
Deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Depremle birlikte bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.
OLUMSUZ DURUM YAŞANMADI
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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