AFAD açıkladı: Bursa'da 4.0 büyüklüğünde deprem

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Deprem gerçeği bir kez daha kendini hatırlattı...

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

BURSA'DA DEPREM YAŞANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde deprem oldu.

4.0 büyüklüğünde olduğu açıklanan deprem 13.43'te meydana geldi.

DERİNLİĞİ BELLİ OLDU

Sarsıntının 7,74 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi

İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Depremle birlikte bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

OLUMSUZ DURUM YAŞANMADI

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.