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AFAD açıkladı! İzmir'de 4.4 büyüklüğünde deprem Abone Olun

AFAD açıkladı! İzmir'de 4.4 büyüklüğünde deprem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

ensonhaber.com Türkiye doğal afetlerle mücadele ediyor. Deprem ve orman yangınları, bu yıl büyük acılar yaşattı. 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, asrın felaketi olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin depreme hazırlıklı hale gelmesi için de tedbir çalışmaları başlatıldı. Bu süreçte meydana gelen depremler ise yürekleri ağza getiriyor. İzmir'de deprem Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni bir depremi duyurdu. Bu kez depremin adresi İzmir oldu. Merkez üssü Kuşadası Körfezi olarak açıklanan depremin büyüklüğü 4.4 olarak belirlendi. Depremin derinliğinin ise 6,97 kilometre olduğu öğrenildi.

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