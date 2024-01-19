İzmir'de 4.4 büyüklüğünde deprem

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Asrın felaketi sonrası sık sık deprem uyarıları yapılıyor.
Bunun üzerine alınan tedbirlerle birlikte çalışmalar devam ederken, bir yandan da hissedilir düzeyde artçı depremler yaşanıyor.
Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni bir depremi daha duyurdu.
Çeşme ilçesine 215 kilometre uzaklıkta
Ege Denizi'nde, saat 17.14'te büyüklüğü 4.4 olan bir deprem yaşandı.
Sarsıntı yerin 9 kilometre derinliğinde yaşandı.
Deprem, AFAD'ın verilerine göre İzmir'in Çeşme ilçesine 215 kilometre uzaklıktaki meydana geldi.
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