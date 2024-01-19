İzmir'de 4.4 büyüklüğünde deprem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Çeşme ilçesinde saat 17.14'te 4.4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.

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Asrın felaketi sonrası sık sık deprem uyarıları yapılıyor.

Bunun üzerine alınan tedbirlerle birlikte çalışmalar devam ederken, bir yandan da hissedilir düzeyde artçı depremler yaşanıyor.

Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni bir depremi daha duyurdu.

Çeşme ilçesine 215 kilometre uzaklıkta

Ege Denizi'nde, saat 17.14'te büyüklüğü 4.4 olan bir deprem yaşandı.

Sarsıntı yerin 9 kilometre derinliğinde yaşandı.

Deprem, AFAD'ın verilerine göre İzmir'in Çeşme ilçesine 215 kilometre uzaklıktaki meydana geldi.