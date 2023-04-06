AFAD açıkladı! Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra 2 ayda 24 bin 927 deprem yaşandı AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede meydana gelen deprem sayısını açıklayarak, "Ülkemizdeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün / 24 saat takip edilmektedir" denildi.

ensonhaber.com

Türkiye, 2 ay önce asrın felaketi ile sarsıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden olurken 50 bini aşkın vatandaş da hayatını kaybetti.

Şimdilerde devlet yaraları hızlıca sarmaya devam ederken, bölgede hissedilir düzeyde artçılar devam ediyor.

2 ayda 24 bini aşkın deprem yaşandı

Bu kapsamda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat 2023 tarihinden bu yana bölgede meydana gelen deprem sayısını açıklandı.

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre 6 Şubat - 6 Nisan tarihleri arasında 24 bin 927 deprem yaşandı.

"7 gün / 24 saat takip edilmektedir"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;