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AFAD açıkladı: Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD açıkladı: Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir depremin olduğunu açıkladı. Sarsıntı, kısa süreli bir paniğe neden oldu.