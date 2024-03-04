AFAD açıkladı: Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

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Asrın felaketi olarak hafızalara kazınan Kahramanmaraş merkezli depremler, henüz unutulmuş değil...
Afetten etkilenen bölgede çalışmalar hız kesmeden devam ederken, bu süreçte hissedilir düzeyde artçılar oluyor.
Kahramanmaraş sallandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün yeni bir depremi daha duyurdu.
Saat 11.26 sıralarında yaşanan afetin merkezi olarak da Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi işaret edildi.
Depremin büyüklüğü ise 4.4 olarak açıklandı. Sarsıntı, bölgede kısa süreli bir paniğe yol açtı.
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