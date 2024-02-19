AFAD açıkladı! Malatya 4.3 büyüklüğünde deprem Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 12.23 sıralarında 17.7 kilometre derinliğinde yeni bir deprem yaşandı.

ensonhaber.com

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) deprem açıklaması geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya, bir kez daha sallandı.

Merkez üssü Doğanşehir

AFAD, depremin merkez üssü olarak Doğanşehir ilçesini işaret etti.

Saat 12.23 sıralarında yaşanan depremin büyüklüğü, 4.3 olarak açıklandı.

Afetin derinliği ise 17.7 kilometre...

Herhangi bir olumsuzluk yok

Deprem, kısa süreli paniğe yol açtı. Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.