AFAD açıkladı! Malatya 4.3 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) deprem açıklaması geldi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya, bir kez daha sallandı.
Merkez üssü Doğanşehir
AFAD, depremin merkez üssü olarak Doğanşehir ilçesini işaret etti.
Saat 12.23 sıralarında yaşanan depremin büyüklüğü, 4.3 olarak açıklandı.
Afetin derinliği ise 17.7 kilometre...
Herhangi bir olumsuzluk yok
Deprem, kısa süreli paniğe yol açtı. Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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