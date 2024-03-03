AFAD açıkladı: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve büyük yıkımın yaşandığı Malatya, bir kez daha sardıldı.
Geçtiğimiz yıl yaşanan afetin ardından, deprem bölgesindeki 11 ilde hissedilir düzeyde sarsıntılar yaşanıyor.
Doğanşehir sallandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bugünkü depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.
Afetin merkezi olarak Doğanşehir ilçesi işaret edildi.
Paniğe yol açtı
Saat 17.43 sıralarında yaşanan ve yerin 7.31 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
"An itibari ile olumsuz bir durum yoktur"
Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.
Bakan Yerlikaya, şu bilgilendirmede bulundu:
Malatya, Doğanşehir’de 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
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