AFAD açıkladı: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem Doğanşehir ilçesinde saat 17.43 sıralarında yaşanan 4.4 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve büyük yıkımın yaşandığı Malatya, bir kez daha sardıldı.

Geçtiğimiz yıl yaşanan afetin ardından, deprem bölgesindeki 11 ilde hissedilir düzeyde sarsıntılar yaşanıyor.

Doğanşehir sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bugünkü depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

Afetin merkezi olarak Doğanşehir ilçesi işaret edildi.

Paniğe yol açtı

Saat 17.43 sıralarında yaşanan ve yerin 7.31 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

"An itibari ile olumsuz bir durum yoktur"

Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Bakan Yerlikaya, şu bilgilendirmede bulundu: