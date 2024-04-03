AFAD açıkladı! Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Deprem gerçeği bir kez daha kendini hatırlattı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD), yeni bir depremi duyurdu.
Malatya sallandı
6 Şubat'ta büyük yıkımın yaşandığı Malatya'nın Doğanşehir ilçesi merkezli yaşanan depremin büyüklüğü 4.5 olarak belirlendi.
Saat 10.48'de yaşanan depremin derinliği ise 13.9 kilometre olarak açıklandı.
Olumsuz durum yok
Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.
İlk gelen bilgilere göre herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtilirken AFAD ekipleri, sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.
"Gelişmeleri takip ediyoruz"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin şu bilgilendirmede bulundu:
Malatya Doğanşehir’de 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.
Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
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