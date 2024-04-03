AFAD açıkladı! Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, saat 10.48 sıralarında büyüklüğü 4.5 olan bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre olumsuz bir duruma rastlanmadı.

ensonhaber.com

Deprem gerçeği bir kez daha kendini hatırlattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD), yeni bir depremi duyurdu.

Malatya sallandı

6 Şubat'ta büyük yıkımın yaşandığı Malatya'nın Doğanşehir ilçesi merkezli yaşanan depremin büyüklüğü 4.5 olarak belirlendi.

Saat 10.48'de yaşanan depremin derinliği ise 13.9 kilometre olarak açıklandı.

Olumsuz durum yok

Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

İlk gelen bilgilere göre herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtilirken AFAD ekipleri, sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

"Gelişmeleri takip ediyoruz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin şu bilgilendirmede bulundu: