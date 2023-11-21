AFAD Başkanı Okay Memiş açıkladı: Batan geminin konumu tespit edildi Zonguldak'ta batan gemiyle ilgili son durumu paylaşan AFAD Başkanı Okay Memiş, geminin yer tespitinin yapıldığını ancak mürettebattan haber alamadıklarını söyledi. Ayrıca batan gemide telsizci olarak görev yapan ve kayıp olan mürettebattan Mustafa Nacar'ın ailesine attığı son mesaj ortaya çıktı.

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ensonhaber.com

AFAD Başkanı Okay Memiş ve Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle batan gemi ve mürettebatını arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son durumu kamuoyuyla paylaşan Memiş, geminin konumunun tespit edildiğini duyurdu.

Memiş, dip görüş seviyesinin 25 metreye kadar küçüldüğünü de belirtti.

Yer tespiti yapıldı: Dip görüş seviyesi 25 cm'e kadar düştü

Memiş, "Asıl odağımız 11 mürettebatın bulunması. Diğer konular çözülür, hallolur. Yeter ki cana bir şey gelmesin. Arama kurtarma faaliyetlerimize 7/24 devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

AFAD Başkanı Memiş, son olarak batan geminin mürettebatından bir haber alınamadığını da sözlerine ekledi.

"Mürettebattan bir haber alamadık"

Memiş sözlerine şöyle devam etti:

"Geminin yerini tespit ettik, 25 metre derinlikte. Dalgıçlarımızla yeni bilgiler almaya çalışıyoruz. Devletimizin bütün imkanlarını burada seferber ettik. Vatandaşımızın can güvenliği her şeyin üstünde. Vatandaşlarımızı sağ olarak değerlendirip bütün arama-tarama çalışmalarımızı buna göre yürütürüz. Mürettebattan bir haber alamadık."

Vali Hacıbektaşoğlu: Kazanın oluş şeklinde ilişkin soruşturma yapılıyor

Son olarak Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da gemiye ulaşıldığını belirterek "Bu sabah itibarıyla dalış imkanı oldu. Mendireğe 25 metre mesafede maalesef gemi kırıma uğramış vaziyette. Gemicilerimizin aileleri ile bir araya geldik onları bilgilendirdik. Kazanın oluş şeklinde ilişkin soruşturma yapılıyor." dedi.

Ailesine mesaj gönderdi: Hakkınızı helal edin, batıyoruz

Öte yandan Zonguldak'ta batan gemide telsizci olarak görev yapan ve kayıp olan mürettebattan Mustafa Nacar'ın, ailesine attığı son mesaj ortaya çıktı.

Nacar'ın, en son babasına "Hakkınızı helal edin gemi karaya oturdu. Batıyoruz" yazılı mesaj gönderdiği görüldü.

Mesajın ardından defalarca kez telefonla aramalarına rağmen ağabeyine ulaşamadıklarını anlatan Ahmet Nacar, "Ağabeyim Mustafa sabah saat 10.09 sıralarında, babam Mehmet Nacar'ın telefonuna, 'Hakkınızı helal edin. Gemi karaya oturdu. Batıyoruz' yazılı mesaj atmış. Ondan sonra iletişimimiz koptu. Defalarca kez telefonla aradık ama ulaşamadık." dedi.