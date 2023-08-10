AFAD Başkanı Yunus Sezer, Edirne Valisi olarak atandı AFAD Başkanı Yunus Sezer, Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Edirne Valisi oldu.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ile yeni vali ataması yapıldı. Yayımlanan kararnameyle birlikte Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Edirne Valisi olarak görevlendirildi. Yunus Sezer kimdir? 10 Nisan 1978 tarihinde Erzurum'un İspir ilçesinde dünyaya gelen Yunus Sezer, lise öğrenimini Erzurum'da tamamladı. 2000 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 2001 yılında kaymakam adayı olarak mesleğe başlayan Yunus Sezer, daha sonra sırasıyla - Edirne-Lalapaşa Kaymakam Vekili, - İzmir-Beydağ Kaymakam Vekili, - Giresun-Alucra Kaymakamı, - Sivas-Altınyayla Kaymakamı, - Siirt Vali Yardımcısı, - Diyarbakır-Silvan Kaymakamı, - Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, - İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı, - Kırıkkale Valisi, - AFAD Başkanlığı görevlerinde bulundu. Yunus Sezer, evli ve 3 çocuk babasıdır.