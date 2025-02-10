AFAD Başkanlığı'na Ali Hamza Pehlivan atandı

Geçtiğimiz günlerde yaşanan gelişmede, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) Ali Hamza Pehlivan atandı.

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÖREVİNE BAŞLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) atanan Ali Hamza Pehlivan'ın bugün görevine başladığı öğrenildi.

Gerçekleştirilen devir teslim törenine ilişkin AFAD'dan açıklama yapıldı.

"GÖREV DEĞİŞİMİNİN KURUMLARIMIZ VE ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

AFAD Başkanlığına atanan Vali Ali Hamza Pehlivan, AFAD Merkez Yerleşkesine gelerek göreve başladı. MGK Genel Sekreterliğine atanan Vali Okay Memiş ile birlikte ilgili birim yöneticilerimizin katılımıyla devir teslim töreni gerçekleştirildi. Görev değişiminin kurumlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.