AFAD Başkanlığı'na Okay Memiş atandı Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre AFAD Başkanlığı'na Okay Memiş getirildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre AFAD Başkanı değişti.

AFAD Başkanı oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararlara göre, AFAD Başkanı Okay Memiş oldu.

Okay Memiş kimdir?

Okay Memiş, 1970 yılında Giresun'un Piraziz ilçesinde doğdu.

1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Memiş, 1992 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Sarıyahşi/Aksaray, Genç/Bingöl, Orta/Çankırı Kaymakamlığının ardından, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde 2002-2013 yılları arasında sırasıyla; Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Kısa bir süre İçişleri Bakanlığı'nda Hukuk Müşaviri olarak çalıştıktan sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı olarak görev yaptı.

1 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Gümüşhane Valisi olarak atandı.

27 Ekim 2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2018/202 Sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Erzurum Valisi olarak atandı.

İyi derecede İngilizce bilen Vali Okay Memiş, Eczacı Sibel Hanımefendi ile evli olup iki çocuk babasıdır.