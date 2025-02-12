AA

Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik sonrası uzman isimlerden peş peşe açıklamalar geliyor..

Türkiye'de de paniğe yol açan sismik hareketlilik sonrası bir açıklama da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün'den geldi.

Akgün, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Doğu Karadeniz Bölgesinde Deprem Gerçeğiyle Yüzleşme" konulu panele katılmak için Trabzon'a geldi.

"ŞU AN DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜDAHALE VE İYİLEŞTİRME SÜRECİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Akgün, gazetecilere, deprem sonrasındaki acı tecrübelerin bir anlamda bazı değerlendirmeleri yeniden yapma imkanı tanıdığını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD'ın hem sahada hem de sürecin yönetilmesi noktasında gayret gösterdiğinin altını çizen Akgün, "Özellikle iyileştirme aşaması noktasında şu an dünyanın en büyük müdahale ve iyileştirme sürecini gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda hakikaten son derece yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Akgün, böyle süreçlerle bir daha karşılaşmamayı temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

Maalesef yaşadığımız coğrafya bizim bu süreçlerle barışık bir şekilde yaşamamız gerektiği gerçeğini bir kez daha hatırlatıyor. Dolayısıyla hem toplumsal bilinç anlamında hem de yapılaşma süreçleri anlamında edindiğimiz acı tecrübeleri bir ders niteliğinde geleceğe taşımak zorunda olduğumuzu hatırlamamız, bu anlamda da devletimizin tüm kurumları nezdinde bu süreç devam ettiriliyor.

"ŞU AN İTİBARİYLA BİR OLAĞANÜSTÜ SİSMİK AKTİVİTE GELİŞİMİ SÖZ KONUSU ALANDA"

Ege Denizi'nde son günlerde meydana gelen depremlere ilişkin de Akgün, şu görüşlerini paylaştı:

Bu alan çok bilinen bir alan, sürpriz bir alan değil. Binlerce yıldır bu süreçlerin meydana geldiği bir alan hem volkanik aktivite açısından hem de bizim tektonik faaliyet dediğimiz fay denetlemeli hareketler açısından. Şu an itibarıyla bir olağanüstü sismik aktivite gelişimi söz konusu alanda. Özellikle bu alan bilim camiası tarafından da mercek altına alınmış durumda. Yoğun bir şekilde izleniyor. Biz de AFAD olarak yurt içinden ve yurt dışından araştırmacı ve yetkili kurumlarla görüşmelerimizi sağlıyoruz. Hem sürecin izlenmesi adına hem de olabilecek olası bir durum halinde alınacak tedbirler ve uygulanacak planlar çerçevesinde yapılacak hususlar değerlendiriliyor.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Akınbingöl ise panelde yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremleri sonrası yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Depremin ardından 6 milyon 615 bin 354 binada inceleme yapıldığını belirten Akınbingöl, incelemelerde 9 bin 284 mimar ve mühendisin görev aldığını ifade etti.

Akınbingöl, 53 bin 735 can kaybının olduğu depremde 104 milyar dolar hasarın meydana geldiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: