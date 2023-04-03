AFAD duyurdu! 6 il daha afet bölgesi ilan edildi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 6 Şubat'ta yaşanan depremler nedeniyle Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman'ın da afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

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Türkiye, 6 Şubat'ta tarihinin en yıkıcı depremleriyle yüzleşti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, yurdun güneyindeki 11 ili vurdu. Afet, şehirleri adeta enkaza çevirdi.

Yıkılan binlerce bina ise 50 bini aşkın vatandaşa mezar oldu.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği afet bölgesinde yaralar hızlıca sarılmaya başlandı.

Bakanlar da ilk andan itibaren görevlendirildikleri kentlerde çalışmaları yakından takip ederek hızlandırdı.

Hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Geçici barınma alanlarıyla vatandaşların barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları giderilirken, çalışmaların gölgesinde afet konutları da yükselmeye başladı.

Bu süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler, hasar tespit çalışmalarını sürdürdü.

Bir yandan yıkılan binaların enkazı kaldırılırken bir yandan da hasarlı binalar yıkılmaya başlandı.

11 il ve Gürün ilçesi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' oldu

Çalışmaların devam ederken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni bir açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, 11 ilin ve Sivas'ın Gürün ilçesinin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak kabul edildiği belirtildi.

6 il daha afet bölgesi ilan edildi

Açıklamanın tamamı şu şekilde: