Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Türkiye'nin gündeminde son 1,5 yıldır deprem var.

6 Şubat'ta yaşanan yıkıcı depremin ardından Türkiye yaralarını sarmaya çalışıyor.

Her deprem haberinde ise vatandaşların tedirginliği artıyor.

ADANA'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.07'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesinde olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 20,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ÇEVRE İLLDERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem nedeniyle vatandaşlar panikle sokaklara çıkarken, deprem Adana il merkezi ve çevre illerde de hissedildi.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger deprem sonrasında olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.

"SAHA TARAMALARINA DERHAL BAŞLANDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" dedi.