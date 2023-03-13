AFAD duyurdu! Afet bölgesinde 36 günde 17 bin artçı deprem yaşandı

Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana deprem felaketi ile mücadelesini sürdürüyor.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, 11 ilde etkili oldu.
Yıkılan binlerce bina, bugün açıklanan son rakamla birlikte 48 binin üzerine vatandaşa mezar oldu.
36'ncı güne girilen asrın afetinde, yaralar sarılmaya başlandı.
Afet bölgesinde kurulan çadır ve konteyner kentlerde yaşam başladı, çalışmalar ise hızlandırıldı.
Kimi depremzedeler ise farklı illerdeki KYK yurtlarına ve otellere yerleştirildi.
Zor bir süreçten geçilirken, devlet-millet iş birliği ile vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor.
Yurdun dört bir yanından gelen gönüllüler, STK'lar, bakanlar ve Mehmetçik ile birlikte sahada görev alıyor.
Afet konutları için çalışmalara başlandı
Çocukların eğitimi için şartlar uygun hale getirilirken, söz verildiği gibi 1 yıl içinde yeni afet konutları için de harekete geçildi.
Bu kapsamda deprem bölgelerinde ilk kazmalar vuruldu.
Tüm bu çalışmalarla birlikte şehirlerin yeniden ayaklanması için büyük bir mücadele verilirken, 11 ilde artçı depremler ise devam ediyor.
"17 bine yakın artçı deprem meydana geldi"
Konuya ilişkin AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
06 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinden sonra 13 Mart'a kadar geçen sürede 17 bine yakın deprem meydana gelmiştir.
Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat takip edilmeye devam edilmektedir.