AFAD duyurdu! Bodrum açıklarında deprem... Ege Denizi, Girit Adası ve Bodrum açıklarında hissedilen depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı.

ensonhaber.com

Büyük bir deprem felaketi atlatan Türkiye'de her yeni gelen sarsıntı haberi ürkütüyor.

Geçtiğimiz günlerde, büyük felaketten etkilenen Malatya da yeniden sallandı.

Bölgede paniğe olan deprem sonrasında vatandaşlar sokağa döküldü.

Deprem haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.

AFAD bu kez Ege'den bildirdi.

Bodrum açıklarında deprem

Saat 10.49’da Bodrum açıklarında bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Büyüklüğü 4.8 olarak ölçülen depremin, Ege Denizi ve Girit Adası açıklarında da yaşandığı aktarılıyor.

Ayrıca Muğla'nın Bodrum ilçesinin yaklaşık 320 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 4,9 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.