AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem! Asrın felaketinin merkezi olan Kahramanmaraş'ta, merkez üssü Dulkadiroğlu ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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ensonhaber.com

6 Şubat depremlerinden etkilenen kentlerde, hissediler düzeyde artçılar yaşanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni bir depremi daha duyurdu.

Kahramanmaraş'ta bir deprem daha

AFAD, saat 08.55 sıralarında depremin merkezi Kahramanmaraş'ın sallandığını açıkladı.

Bu kez afetin merkez üssü, Dulkadiroğlu ilçesi olarak işaret edildi.

Panik yaşandı

4.0 büyüklüğünde olduğu tespit edilen artçı depremin derinliği ise 5 kilometre olarak açıklandı.

Sarsıntı, kısa süreli bir paniğe yol açtı.