AFAD duyurdu! Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem Kayseri'nin Sarız ilçesinde saat 13.17'de derinliği 7 kilometre olan bir deprem daha meydana geldi. Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı açıklandı.

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Türkiye'de deprem felaketi ile mücadele ediyor.

Doğal afetin en acı yüzünü 6 Şubat'ta yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 kentte çalışmalar sürerken, yurdun dört bir yanında vatandaşlar diken üstünde duruyor.

Bunun üzerine alınan tedbirlerle birlikte çalışmalar devam ederken, bir yandan da depremler olmaya devam ediyor...

Kayseri 4.7 büyüklüğünde sallandı

Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni bir depremi duyurdu.

Bu kez depremin merkezi, Kayseri oldu.

Merkez üssü Sarız olarak açıklanan depremin büyüklüğü 4.7 olarak açıklandı.

Depremin derinliğinin ise 7 kilometre olduğu öğrenildi.

"Olumsuz bir durum görünmüyor"

Çevre illerde de hissedilen depremin ardından ilçede kısa süreli panik yaşandı.

Sarız Kaymakamlığına vekalet eden Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen, yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla olumsuz bir durum görünmüyor. Ekiplerimizin tamamı sahada. AFAD İl Müdürlüğü ekipleriyle sevk halindeler. Bize intikal eden olumsuz bir durum yok." ifadelerini kullandı.

AFAD İl Müdürlüğüne de şu ana kadar ilçeden olumsuz bir ihbar gelmediği belirtildi.