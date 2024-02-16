AFAD, Erzincan'daki arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 9 kişiyi kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

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AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili bir açıklama daha yaptı.

AFAD'dan yapılan açıklamada nedeniyle göçük altında kalan 9 kişiyi kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Çalışmalar sürüyor

Başkanlıktan yapılan açıklamada, göçük altında kalan vatandaşların yer tespiti çalışmalarının, profesyonel ekipler tarafından georadar ve yer altı radarları ile karadan, drone'larla da havadan sürdürüldüğü ifade edildi.

"2 bin 722 personel, 796 araç, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 drone, georadar, 5 yer altı radarı görev yapıyor"

Ekiplerin tam donanımlı cihazlarla arama yaptıkları alanların sektörlenerek hassas bir çalışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede 24 saat aralıksız yürütülen çalışmalarda, 2 bin 722 personel, 796 araç, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 drone, georadar, 5 yer altı radarı görev yapıyor."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)