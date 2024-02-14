Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Erzincan’ın İliç ilçesinde, bir maden sahasında toprak kayması yaşandı.
Tonlarca toprak büyük bir alana yayılırken o esnada olay yerinde bulunan 9 işçi kayan toprağın altında kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Ekipler bir yandan canla başla çalışırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da olay yerine gitti.
"İşçilerden 5'i konteyner, 3'ü de araç içerisinde"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, maden sahasında bir sayım yapıldığını ve 667 işçiden 9'undan haber alınamadığını söyledi.
Yerlikaya, daha sonra ise "Mahsur kalan işçilerden 5’i bir konteyner, 3’ü aynı bölgede araç içinde, 1 işçi ise farklı bir bölgede kamyon içindeydi." açıklamasında bulundu.
Bir işçinin kurtulduğu faciada kalan 8 işçi için ise hummalı bir çalışma sürüyor.
Zamana karşı yarışan ekiplere ilişkin son olarak AFAD'dan bir açıklama geldi.
Bölge, tam donanımlı cihazlarla didik didik aranıyor
AFAD'dan yapılan açıklamada, ilk andan itibaren bölgeye görevlilerin ve ekipmanların gönderildiği bildirildi.
Ekipler tarafından tam donanımlı cihazlarla hem havadan hem de karadan çalışmaların sürdüğü de bildirildi.
Arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği aktarılırken şu ifadeler kullanıldı:
İlk andan itibaren Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız ivedilikle harekete geçirilmiş olup bölgeye personel, araç ve ekipman sevk edilmiştir. Toprak kaymasının meydana geldiği bölgede, profesyonel ekiplerimiz tarafından tam donanımlı cihazlarla havadan ve karadan alan tarama ve arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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