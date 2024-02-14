AFAD, Erzincan’daki arama kurtarma çalışmalarının görüntülerini paylaştı AFAD'dan Erzincan'daki toprak kaymasıyla ilgili yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının tam donanımlı cihazlarla hem havadan hem de karadan devam ettiği bildirildi.

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ensonhaber.com

Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Erzincan’ın İliç ilçesinde, bir maden sahasında toprak kayması yaşandı.

Tonlarca toprak büyük bir alana yayılırken o esnada olay yerinde bulunan 9 işçi kayan toprağın altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler bir yandan canla başla çalışırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da olay yerine gitti.

"İşçilerden 5'i konteyner, 3'ü de araç içerisinde"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, maden sahasında bir sayım yapıldığını ve 667 işçiden 9'undan haber alınamadığını söyledi.

Yerlikaya, daha sonra ise "Mahsur kalan işçilerden 5’i bir konteyner, 3’ü aynı bölgede araç içinde, 1 işçi ise farklı bir bölgede kamyon içindeydi." açıklamasında bulundu.

Bir işçinin kurtulduğu faciada kalan 8 işçi için ise hummalı bir çalışma sürüyor.

Zamana karşı yarışan ekiplere ilişkin son olarak AFAD'dan bir açıklama geldi.

Bölge, tam donanımlı cihazlarla didik didik aranıyor

AFAD'dan yapılan açıklamada, ilk andan itibaren bölgeye görevlilerin ve ekipmanların gönderildiği bildirildi.

Ekipler tarafından tam donanımlı cihazlarla hem havadan hem de karadan çalışmaların sürdüğü de bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği aktarılırken şu ifadeler kullanıldı: