AFAD fırtına raporunu açıkladı! Konya ve Sinop'ta 2 can kaybı, Ankara'da 4 asker yaralı Fırtına ve sağanak yağış yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alırken, Konya ve Sinop'ta fırtına nedeniyle meydana gelen çökmeler nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiğini duyuruldudu. Öte yandan Ankara'da da 4 askerin fırtına nedeniyle yaralandığı bildirildi.

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Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeler sonucunda 47 ilde turuncu, 29 ilde sarı uyarı verildi.

İzmir'de deniz taştı, pek çok il ve ilçelerde fırtına nedeniyle çatılar uçtu.

AFAD ülke genelindeki son durumu aktardı.

2 kişi hayatını kaybetti

AFAD'ın verdiği bilgilere göre fırtına nedeniyle meydana gelen felaketlerde 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Yağış nedeniyle 1.492 ihbar geldiğini duyuran AFAD bu ihbarların 440 adedinin İzmir'den, 345 adedinin Antalya'dan 146 adedinin İstanbul'dan geldiğini açıkladı.

Detaylı bilgilendirme yapıldı

AFAD tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Bugün, ülkemiz genelinde yaşanan olumsuz hava koşullarına bağlı olarak çok sayıda sel, su baskını ve çatı uçması ile yapısal çökme olayları meydana gelmiştir.



Meteoroloji’den alınan bilgiler ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 47 ilimizde turuncu, 29 ilimizde sarı uyarı verilmiş; Valilik, Kaymakamlık, İl AFAD Müdürlükleri ile vatandaşlarımıza uyarı mesajı gönderilmiştir.



Yağış uyarısı yapılan illerimizden şimdiye kadar 1492 ihbar alınmış olup Ekiplerimizin müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Söz konusu ihbarların; 440 adedi İzmir, 345 adedi Antalya, 146 adedi İstanbul illerimizden gelmiştir.

10 vatandaş yaralandı

Sinop, Erfelek’te bir yapıda fırtına nedeniyle yapısal çökme meydana gelmiş enkaz altında kalan 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Ankara, Şereflikoçhisar’daki askeri kışlada fırtınaya bağlı cam düşmesi sonucunda 4 askerimiz yaralanmıştır.



Konya ilimizde aşırı yağıştan korunmak için bir ahıra giren 5 vatandaşımızın içeride olduğu sırada göçük meydana gelmiş, 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 4 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye sevk edilmiştir.



Giresun ilimizde çatı uçması sonucunda 2 vatandaşımız yaralanmıştır.

198 kişi kurtarıldı