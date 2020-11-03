AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır? AFAD gönüllüsü olma şartları nelerdir?

Her felakette adını duyduğumuz kurumların başında AFAD geliyor. AFAD yaşanan her olayda yardım bekleyenlerin yanına koşuyor. Vatandaşlar da AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır sorusunu merak ediyor.

Yaşanan deprem felaketinin ardından çok sayıda vatandaş tarafından AFAD gönüllü başvurusu konusu araştırılmaya başlandı.

AFAD gönüllüsü olmak isteyenler başvuru ekranına oldukça fazla ilgi gösteriyor.

AFAD GÖNÜLLÜSÜ KİMDİR?

Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.

AFAD GÖNÜLLÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

AFAD gönüllü başvuru işlemleri ve takibi e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Aşağıda yer alan link ile sisteme giriş yapıldıktan sonra gönüllülük taahhütnamesinin onaylanması gerekiyor.

AFAD gönüllülük başvurusu genel olarak e-devlet aracılığıyla alınıyor. Başvuru yapanlar ise SMS ya da e-posta aracılığıyla gonullu.afad.gov.tr portalına yönlendiriliyor.

AFAD gönüllü eğitim programı ise yüz yüze eğitimlerden, çevrimiçi eğitimlerden ve saha eğitimlerinden meydana geliyor.

AFAD GÖNÜLLÜ BAŞVURU EKRANI İÇİN

BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

AFAD Gönüllüsü olmaya istekli ve e-devlet şifresi olan herkes gönüllü olabilir.

AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir.

AFAD görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.