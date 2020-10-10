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    AFAD: Hatay'da şu ana kadar 542 kişi tahliye edildi

    AFAD, Hatay'ın Belen ilçesinde çıkıp, geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle şu ana kadar 542 kişinin tahliyesinin gerçekleştirildiği bildirildi.
    • DHA
    • 10.10.2020 - 18:25
    • Güncelleme : 10.10.2020 - 18:25
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    AFAD: Hatay'da şu ana kadar 542 kişi tahliye edildi

     

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Twitter hesabından, Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kırsal ve bazı mahallelerinde tehdit oluşturan yangına ilişkin açıklama yapıldı.

    542 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

    AFAD ekiplerince şu ana kadar 542 kişinin tahliyesinin gerçekleştirildiği belirtilerek, "Tahliyesi gerçekleştirilen 542 kişi, kontrollü bir şekilde, evlerine yerleştirildi. Bölgede 524 personel ile 2 uçak, 4 helikopter, 70 arazöz, 20 su tankeri, 5 dozer ve iş makineleri görev yapıyor. Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, İtfaiye, Sağlık, Jandarma ekipleri ile STK ve gönüllüler, söndürme çalışmalarına devam ediyor" denildi.

    AFAD: Hatay da şu ana kadar 542 kişi tahliye edildi #1

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