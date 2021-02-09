AFAD: İstanbul’da dün akşam 193 çatı uçtu, 3 kişi yaralandı

İstanbul’da etkisini gösteren şiddetli fırtınanın bilançosu ortaya çıktı. AFAD; Megakent'te 193 çatının uçtuğunu, 13 ağacın devrildiğini, 191 aracın hasar gördüğünü, 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul’da etkisini gösteren şiddetli fırtınanın bilançosunu açıkladı.

Birçok ilçede fırtına nedeniyle ağaç devrilmesi ve çatılardan parça düşmesi gibi olayların yaşandığı belirtilirken, bazı araç ve iş yerlerinde de zarar meydana geldiği aktarıldı.

193 ÇATI UÇTU, 3 KİŞİ YARALANDI

AFAD, Megakent'teki 18 ilçede toplam 193 çatının uçtuğunu, 13 ağacın devrildiğini, 191 aracın hasar gördüğünü, 1 halk ekmek büfesi zarar gördüğünü duyurdu.

Ayrıca fırtına nedeniyle meydana gelen talihsiz kazalardan dolayı 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLİYOR

AFAD’ın açıklamasında ayrıca “Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Tüm ihbarlar ivedilikle değerlendirilerek ekiplerin sevki sağlanmaktadır. Gelişmeler takip edilmektedir.” ifadelerine de yer verildi.