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    AFAD: İstanbul’da dün akşam 193 çatı uçtu, 3 kişi yaralandı

    İstanbul’da etkisini gösteren şiddetli fırtınanın bilançosu ortaya çıktı. AFAD; Megakent'te 193 çatının uçtuğunu, 13 ağacın devrildiğini, 191 aracın hasar gördüğünü, 3 kişinin yaralandığını duyurdu.
    • İHA
    • 09.02.2021 - 12:26
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 12:40
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    AFAD: İstanbul’da dün akşam 193 çatı uçtu, 3 kişi yaralandı

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul’da etkisini gösteren şiddetli fırtınanın bilançosunu açıkladı.

    Birçok ilçede fırtına nedeniyle ağaç devrilmesi ve çatılardan parça düşmesi gibi olayların yaşandığı belirtilirken, bazı araç ve iş yerlerinde de zarar meydana geldiği aktarıldı.

    193 ÇATI UÇTU, 3 KİŞİ YARALANDI

    AFAD, Megakent'teki 18 ilçede toplam 193 çatının uçtuğunu, 13 ağacın devrildiğini, 191 aracın hasar gördüğünü, 1 halk ekmek büfesi zarar gördüğünü duyurdu.

    Ayrıca fırtına nedeniyle meydana gelen talihsiz kazalardan dolayı 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

    HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLİYOR

    AFAD’ın açıklamasında ayrıca “Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Tüm ihbarlar ivedilikle değerlendirilerek ekiplerin sevki sağlanmaktadır. Gelişmeler takip edilmektedir.” ifadelerine de yer verildi.

    AFAD: İstanbul’da dün akşam 193 çatı uçtu, 3 kişi yaralandı #1

    AFAD: İstanbul’da dün akşam 193 çatı uçtu, 3 kişi yaralandı #2

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